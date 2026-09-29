Средний сегмент одежды исчезает: что будет с ценами в 2027 году

Эксперт Исмаилов: базовая футболка за три года подорожала на 40–50%

Одежда в России подорожала на 30–40% за три года, обувь — на 50–60%, а средний ценовой сегмент практически исчез, сократившись с 30–35% рынка в 2020 году до 15–17% в 2025-м, сообщил РИАМО эксперт Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Рынок одежды и обуви в России пережил два принципиально разных периода. По словам эксперта, в 2023–2024 годах произошел резкий скачок цен, вызванный девальвацией рубля, ростом издержек, перестройкой логистических цепочек и переформированием портфеля брендов. А с 2025 года начался период стабилизации — рост цен уложился в пределы инфляции, но все равно достигал 10% в год.

На сколько подорожала одежда и обувь за три года

Общая динамика за трехлетний период показывает средний рост около 30–40% в зависимости от товарной позиции в сегменте одежды и «ошеломительный рост» в 50–60% для обуви.

Отчетливо прослеживается рост среднего чека одной покупки в массмаркете: с 2200–2500 рублей в 2023 году до 3200–3500 рублей к 2026 году. Прирост, таким образом, оценивается в 30–35%.

По конкретным товарным позициям рост достаточно равномерный: базовая футболка за три года подорожала на 40–50% (примерно 1–1,4 тысячи рублей вместо 600–900), джинсы — на 35–45%, куртки — на 30–35%.

Почему российские бренды не спасают от роста цен

Несмотря на смену вектора рынка доступной одежды от доминирования иностранных производителей к росту доли российских, последние используют закупаемые за рубежом ткани и фурнитуру. Это делает рынок повышенно чувствительным к валютному курсу и логистическим ограничениям. К тому же многие отечественные бренды отшиваются на фабриках в Азии — Китае, Вьетнаме, Бангладеш.

Есть и внутренние факторы роста цен. Дефицит кадров и удорожание пошива привели к росту производственных издержек на 20–30%. Расходы на складскую логистику и комиссии маркетплейсов, ставших ключевым каналом дистрибуции, в этот период возрастали ежегодно.

Средний сегмент вымывается, а секонд-хенд растет

Именно в сегменте эконом-одежды рост был выше рынка из-за эффекта низкой базы. Одновременно некоторые отечественные бренды, воспользовавшись снижением конкуренции со стороны зарубежных поставщиков, решили занять новые ниши и перейти в более дорогой сегмент. В результате доля среднего сегмента постепенно вымывается: с 30–35% в 2020 году до 15–17% в 2025-м.

На этом фоне растут продажи в секонд-хендах и фешн-ресейле. Еще одна тенденция — сокращение общего количества покупок: рост цен в самом доступном сегменте заставил россиян повременить с обновлением гардероба. За 2025 год количество покупок сократилось на 8–10%, а в 2026-м падение будет еще значительнее — за первые два квартала показатель достигал 10% год к году.

«Индекс футболки» падает, а маркетплейсы дорожают

При этом есть и обратные тренды. «Индекс футболки» — средневзвешенная цена базовой белой футболки в крупнейших российских сетях — за шесть месяцев 2026 года снизился на 18% до 1250 рублей при параллельном росте цен на маркетплейсах на 7%.

Это символ нового тренда для производителей: поиск новых или, скорее, возвращение к старым моделям продаж с упором на собственные интернет-ресурсы и ретейл-сеть. Цель — вернуть покупателей с маркетплейсов и наладить прямой контакт с клиентом. Комиссии маркетплейсов достигают 40–50%, что вынуждает производителей искать альтернативные механизмы дистрибуции в том числе через более низкие цены.

Однако с 1 октября вступает в силу новое законодательство о платформенной экономике, которое также отразится на ценах: продавцам дается право устанавливать минимальную цену и отказываться от скидок, что неизбежно приведет к росту цен.

Параллельный импорт: рост до 70%

Наиболее серьезный рост цен наблюдается в сегменте прямых иностранных доставок и параллельного импорта, в том числе через специализированные сервисы. Здесь подорожание базовых товаров ушедших из России брендов — Zara, H&M — достигает 50–70% на некоторые позиции. Базовые рубашки, которые в 2022 году стоили 1500–2000 рублей, теперь обходятся в 3–4 тысячи с учетом комиссий и доставки.

Что будет с ценами на одежду и обувь в 2027 году

Главный тренд последних трех лет, по словам Исмаилова, — не просто подорожание, а вымывание среднего сегмента. И в следующем году вполне вероятен еще один виток роста цен на одежду на фоне увеличения налогов и таможенных платежей.