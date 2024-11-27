Российская армия, предположительно, готовится пойти в наступление на юго-восточную часть Днепропетровской области, утверждает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Военные эксперты из США также заявили, что темпы продвижения бойцов ВС России осенью 2024 года ощутимо выросли по сравнению с 2023 годом и остальной частью нынешнего года.

Вместе с тем ISW настаивает, что западная пресса якобы преувеличивает успехи российских войск, сравнивая нынешние наступательные действия с началом СВО. Однако Институт подтверждает, что россияне демонстрируют постепенный и тактический характер территориальных достижений на СВО.

26 ноября агентство Reuters писало, что ВС РФ продвигаются самыми быстрыми темпами с начала спецоперации. Американские журналисты заявляли, что за месяц российские армейцы освободили территорию, сопоставимую с размером половины Лондона. Со ссылкой на на осинтеров из украинского проекта DeepState также указывалось, что за последний месяц осени ВС РФ заняли 600 квадратных километров.

По мнению исследователей ISW, с 1 ноября 2024 года российские войска взяли под контроль 574 квадратных километра, наступая со средней скоростью 22 километра в день.

Институт также утверждает, что российские военные освободили 99% территорий ЛНР и примерно 66% ДНР.

26 ноября ISW заявлял, что ВС РФ близки к окружению Великой Новоселки и могут перекрыть логистику ВСУ.