Российская армия, предположительно, готовится пойти в наступление на юго-восточную часть Днепропетровской области, утверждает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Военные эксперты из США также заявили, что темпы продвижения бойцов ВС России осенью 2024 года ощутимо выросли по сравнению с 2023 годом и остальной частью нынешнего года.