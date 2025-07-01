Против подделок: как защититься от контрафакта на маркетплейсах

Можно ли защититься от контрафакта на маркетплейсах, читайте в материале РИАМО.

С марта 2022 года Россия официально разрешила параллельный импорт — ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя. Это помогло насытить рынок одеждой, электроникой и другими товарами, но одновременно создало лазейку для «серых» продавцов, работающих с контрафактом и контрабандой. Управляющий партнер ГК «Терминал Никольский» Дмитрий Груздев рассказал РИАМО, как нелегальные товары попадают в наши корзины.

Новые законы о регулировании маркетплейсов

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

По данным агентства Data Insight, 81% всего e-commerce в России приходится на четыре маркетплейса. В 2024 году через площадки Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет» были оформлены 5 млрд онлайн-заказов, и значительная их часть — подделки и нелегально ввезенные товары.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2022 году объем выявленного контрафакта вырос вдвое и достиг 8 млн единиц, но уже в 2023 году упал до 3 млн. Ситуация стабилизировалась благодаря введению строгих правил для продавцов со стороны самих площадок.

«Но проблема все равно остается: дело в том, что в законах России пока нет внятного определения цифровой платформы, а значит, и четкого регулирования маркетплейсов. Это создает правовые лакуны от трудовых отношений до защиты прав потребителей. И недобросовестные продавцы этим пользуются — заворачивают подделки и контрабанду в легальную „обертку“ благодаря фиктивным фабрикам и лазейкам в законодательстве», — отмечает Груздев.

Но надежда на перемены есть, добавляет он. Сейчас Госдума готовит сразу несколько законопроектов, направленных на регулирование работы маркетплейсов под контролем ФНС. Кроме того, в 2023 году онлайн-площадки приравняли к участникам оборота товаров легкой промышленности, что означает, что они несут ответственность за продажу немаркированной продукции. На 2025 год селлеры обязаны маркировать 24 категории товаров в системе «Честный знак»: одежду, обувь, БАДы, воду, автошины, детские игрушки и т. д.

На маркетплейсах царит правовой «полумрак»

Фото - © Медиасток.рф

Сегодня крупные компании почти полностью отказались от серых схем, указывает Груздев. Причина — цифровизация налогового контроля. Электронные счета-фактуры, цифровой учет деклараций и маркировок делают невозможной реализацию контрабандного товара через официальные сети вроде «М-Видео» или «Эльдорадо», с которыми такие компании работают.

Зато на маркетплейсах царит правовой «полумрак», подчеркивает эксперт. Площадки формально позиционируют себя как электронные витрины, а не магазины. Они не несут ответственности за происхождение товара и не проверяют цепочку поставки. Ситуация меняется, но очень медленно: государство пытается возложить на маркетплейсы какие-то функции контроля, но последние не торопятся им в этом помогать.

«По очевидным причинам прямой статистики по объемам серого импорта нет, но есть косвенные данные, которые говорят о масштабах проблемы. Например, когда „Честный знак“ стал обязательным для биологически активных добавок, выяснилось, что государство ранее не видело до 70% этого рынка. Это официальная статистика. По оценкам участников рынка, до двух третей товаров из других популярных категорий на маркетплейсах (в сегменте небольших продавцов) также могут проходить по „серым“ схемам», — отмечет Груздев.

Как селлеры уходят от налогов

Фото - © Freepik, pressfoto

Когда продавцы не хотят платить налоги, то прибегают к разного рода уловкам.

Даже средние по объему компании часто сочетают «белую» и «серую» схемы: часть товаров завозят легально, а часть — карго. Так появляется видимость «белого» бизнеса, которую не всегда удается опровергнуть проверяющим органам. И это не единственный обходной путь.

Фиктивная локализация

Популярная схема с участием так называемых фиктивных производственных компаний, объясняет управляющий партнер ГК «Терминал Никольский». Они регистрируются как российские фабрики и получают право на заказ кодов маркировки. К ним обращаются селлеры, которые завезли товар по «серым» схемам (чаще всего это карго из Китая).

Дальше сценарий развивается так: с китайского товара отрывают родную бирку, пришивают условную «Made in Russia» и под такой «новый» продукт создают документы о якобы российском производстве. Фиктивная фабрика оформляет маркировку, а селлер получает право на продажу через маркетплейс.

«По факту это легализация контрабанды. Такие фабрики давно находятся в поле зрения правоохранительных органов, но полностью устранить схему пока не удается: юридически закон не нарушается, а де-факто создается иллюзия производства» Дмитрий Груздев управляющий партнер ГК «Терминал Никольский»

Дробление бизнеса и злоупотребление «упрощенкой»

Еще одна особенность серого рынка — налоговая оптимизация за счет дробления бизнеса. Несмотря на высокие обороты (например, продавец реализует 10–20 тысяч единиц джинсов в месяц с одной карточки товара), многие селлеры продолжают работать как ИП и пользоваться упрощенной системой налогообложения.

«Действительно, лимиты по упрощенной системе налогообложения (в 2025 году — 60 млн рублей для 6% ставки и 150 млн рублей для 15%) формально соблюдаются, но только потому, что обороты распределяются на десятки ИП, зарегистрированных на друзей и родственников. Это позволяет избежать перехода на ОСНО (общая система налогообложения) и избавляет от уплаты НДС и других обязательств», — говорит Груздев.

По закону такое дробление считается нарушением, и с этим тоже помогает бороться «Честный знак»: система позволяет видеть повторяющиеся схемы оформления кодов и бенефициаров.

Покупка кодов на «черном рынке»

Есть и более кустарные схемы: недобросовестные селлеры покупают коды на «черном рынке» с последующим нанесением на товар. Система «Честный знак», конечно, их не пропустит, но это доступный способ «обелить» товар для формальной отчетности без возможности реально отследить его происхождение.

«Работает схема так: продавец покупает у фирмы-однодневки Excel-файл с готовыми DataMatrix-кодами где-нибудь в закрытом Telegram-канале, заходит в личный кабинет маркетплейса, загружает карточки товаров и указывает эти коды. Если нужно — распечатывает и клеит их на упаковку. Главная задача селлера — чтобы товар без проблем прошел сканирование на складе. А если сканер не ругается, можно продавать», — объясняет эксперт.

Маркировка не защищает от подделок

Фото - © РИА Новости

Система «Честный знак» внедрялась как инструмент повышения прозрачности товарооборота, поэтому важно понимать: она не проверяет подлинность товара. Ее задача — отследить путь продукции от производителя или импортера до потребителя. При этом происхождение товара система не подтверждает, она работает только на уровне таможенного контроля и налоговой прозрачности: если товар не задекларирован, маркировку к нему не получить, говорит Груздев.

Но если «серый» товар переодет в «белый» с помощью фиктивной фабрики — эта система бессильна. Даже если происхождение товара заведомо сомнительно, при наличии всех документов он будет считаться легальным, подчеркивает он.

«Простой пример: если некая компания завозит партию кроссовок Adidas, и этот бренд не зарегистрирован в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, то с юридической точки зрения никаких препятствий для ввоза нет. Даже если это фабричный „ноунейм“ из Китая, главное — оформить его как положено в „Честном знаке“», — приводит пример управляющий партнер ГК «Терминал Никольский».

Так поддельная продукция может попасть в легальный оборот. «Честный знак» фиксирует ее как якобы российскую или легально ввезенную, но не способен проверить, действительно ли она таковой является. По сути, маркировка работает как камера на перекрестке: если она есть — большинство водителей будут соблюдать правила, если камеры нет — система остается формальностью, говорит эксперт.

Как государство борется с контрафактом на маркетплейсах

Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова

В Уголовный кодекс РФ еще в начале 1990-х была внесена статья о борьбе с контрафактом, но в условиях электронной коммерции она практически не применяется. Причина проста: у государства сегодня недостаточно инструментов для регулирования онлайн-ритейла, считает Груздев.

Но масштабное изменение правил игры для всех участников цифрового рынка уже на подходе, подчеркивает он. В правительство внесен законопроект «О платформенной экономике», который должен навести порядок в отношениях между маркетплейсами, селлерами и покупателями. Он может вступить в силу уже в сентябре этого года, и тогда площадки и продавцы будут обязаны прикреплять ссылки на разрешительные документы к карточкам товаров, если продукция подлежит сертификации или декларированию. Кроме того, селлеров обяжут указывать в карточке товара, что он подлежит обязательной маркировке, а сам маркетплейс не является его продавцом. При этом площадки по-прежнему не будут нести ответственность за нарушение интеллектуальных прав продавцов (например, если тот продал товар под чужим брендом).

«Параллельно сейчас идет эксперимент Минпромторга: ведомство мониторит производителей одежды и обуви, сверяя, насколько честно они подают данные в „Честный знак“. Фирмы без реального производства, которые просто клеят этикетки на чужие товары, в скором времени не смогут получать коды маркировки», — объясняет управляющий партнер ГК «Терминал Никольский».

Также в планах государства запретить предпринимателям использовать чужие сертификаты. Информацию будут сверять по базам Роспотребнадзора, Росаккредитации и ЕЭК. Когда к этим базам подключат маркетплейсы, нелегальные карточки товаров будут блокироваться автоматически, рассказывает эксперт.

Еще стоит сказать про регулярные проверки сертификационных центров. В ноябре 2024 Роскачество начало проводить масштабные контрольные закупки: под видом клиентов инспекторы заказывают фальшивые сертификаты и так выявляют мошеннические схемы. Главный фокус сделан на обуви и игрушках, так как именно по этим товарам встречается больше всего нарушений.

В общем, онлайн-ритейл ждет более жесткое регулирование, резюмирует Груздев.

По его мнению, на покупателях это никак не отразится, так как спрос в любом случае закроют другие, более прозрачные участники рынка.