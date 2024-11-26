ISW: ВС РФ близки к окружению Великой Новоселки и могут перекрыть логистику ВСУ

Российская армия продолжает добиваться «значительных тактических успехов» на западе ДНР и близка к окружению населенного пункта Великая Новоселка. Войска РФ продвигаются к важным линиями снабжения украинских военных в ДНР, которые также ведут на восток Днепропетровской области и в Запорожскую область, сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в регулярной сводке.

По данным ISW, данные геолокации на 24 ноября подтверждали, что российские танкисты подходят к восточным окраинам Великой Новоселки. Кроме того, судя по состоянию на 25 ноября, мотострелки ВС РФ также дошли до улицы Победы в центре города Курахово (ДНР).

Институт изучения войны продолжает придерживаться своего прогноза о том, что ВС России могут попытаться обойти Великую Новоселку с северо-восточного и восточного флангов. Эксперты полагают, что, вероятно, российские силы пойдут к северу от Великой Новоселки, взяв курс на юго-запад от Роздольного в направлении села Новый Комар и дополнят эти наступления атаками на север к западу от Великой Новоселки через Ровнополь.

«Потеря Украиной Великой Новоселки будет иметь существенное значение и потенциально пагубно скажется на способности Украины поддерживать оборону на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей», — пишет ISW, приводя слова украинского военного Сергея Братчука, назвавшего Великую Новоселку важным пунктом логистики для ВСУ.

По словам Братчука, если россияне возьмут под контроль Великую Новоселку, то угроза Гуляйполю и Орехову (населенные пункты в Запорожской области, к юго-западу от Великой Новоселки) ощутимо вырастет. Освобождение этого населенного пункта также предоставит войскам России «более сильную позицию для наступления на юго-восток Днепропетровской области».

Вместе с тем ISW считает, что наступление ВС РФ на западе ДНР «не предвещает автоматически крах украинской линии фронта».