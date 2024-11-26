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Reuters: ВС РФ продвигаются самыми быстрыми темпами с начала СВО

Российские войска на СВО в последнее время начали продвигаться самыми быстрыми с момента начала военных действий и за месяц взяли под контроль территорию, сопоставимую с размером половины Лондона. Так, в ноябре ВС России освободили 600 кв. км, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осинтеров из украинского проекта DeepState.

Вместе с тем военный аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен настаивает на еще более внушительных данных. По словам эксперта, за последний месяц осени российские военные взяли под контроль территорию площадью около 667 квадратных километров.

Паройнен подчеркнул, что в ходе приведенного им подсчета могли учитываться также данные о территориальных успехах ВС РФ за октябрь, которые, вероятно, пришли с задержкой.

Reuters утверждает, что в рамках указанных наступательных действий россияне сосредоточили основные усилия на освобождении ДНР.

«Украинские военные признают, что ситуация на востоке сейчас самая худшая за весь год», — добавляет агентство.