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3 человека погибли при атаке беспилотников по предприятию в Ижевске

Три человека погибли в результате атаки украинских беспилотников по предприятию в Ижевске. В результате происшествия пострадали минимум 24 человека, сообщает Baza .

В настоящее время 7 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 17 человек — в состоянии средней тяжести.

На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что вражеские беспилотники атаковали одно из предприятий на территории Ижевска. После этого начался сильный пожар. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.