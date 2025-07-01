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Сильный пожар начался после атаки вражеских БПЛА по Ижевску

В Ижевске после атаки украинских беспилотников начался сильный пожар. По словам очевидцев, было слышно несколько взрывов, сообщает Baza .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как клубы густого черного дыма поднимаются в небо. Что именно горит, неизвестно.

До этого третий вражеский беспилотник уничтожили на подлете к Ижевску. По информации местных жителей, дрон сбили над Увинским районом. Судя по видео, это также беспилотник типа «Лютый».

До этого вражеские беспилотники атаковали одно из предприятий на территории Ижевска. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.