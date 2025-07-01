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SHOT: третий беспилотник ВСУ сбили на подлете к Ижевску

Третий вражеский беспилотник уничтожили на подлете к Ижевску. По информации местных жителей, дрон сбили над Увинским районом, сообщает SHOT .

В Сети появились кадры, на которых виден полет БПЛА. Судя по видео, это также беспилотник типа «Лютый».

До этого вражеские беспилотники атаковали одно из предприятий на территории Ижевска. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.