Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Ижевске
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Вражеские беспилотники атаковали одно из предприятий на территории Ижевска. Оперативные службы уже работают на месте происшествия, сообщил в Telegram-канале глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — добавил Бречалов.
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.
Прошедшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 60 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Больше всего дронов сбили над Крымом и Ростовской областью. В том числе от атаки пострадали ДНР и ЛНР.