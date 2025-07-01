Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Ижевске

Вражеские беспилотники атаковали одно из предприятий на территории Ижевска. Оперативные службы уже работают на месте происшествия, сообщил в Telegram-канале глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — добавил Бречалов.

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 60 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Больше всего дронов сбили над Крымом и Ростовской областью. В том числе от атаки пострадали ДНР и ЛНР.