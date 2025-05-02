Володин заявил о крахе демократии в Европе

Ранее Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ признало правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской. В свою очередь, партия обвинила власти Германии в травле и подавлении инакомыслия.

«Политическая система, основанная на демократических принципах: конкуренции и волеизъявлении граждан, а также правах и свободах, осталась в Европе в прошлом», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы добавил, что сегодня в Германии, Франции, Румынии и Молдавии происходит уголовные преследование популярных политиков, а их партии — запрещают.