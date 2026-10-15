Профосмотр помог выявить рак молочной железы у жительницы Солнечногорска

Жительница Солнечногорского округа прошла обследование на мобильном маммографе в марте 2026 года, которое помогло выявить рак молочной железы. Пациентке провели органосохраняющую операцию и курс лучевой терапии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Во время профилактического обследования на мобильном маммографическом комплексе 2 марта 2026 года у жительницы Солнечногорского округа обнаружили новообразование верхненаружного квадранта правой молочной железы. 10 марта подтвердился диагноз — инвазивная внутрипротоковая карцинома IIB стадии.

Врачи-онкологи, сотрудники Дурыкинской амбулатории, онкоцентра в Высоковске и АО «Медицина» организовали лечение пациентки. 2 апреля ей провели органосохраняющую операцию — секторальную резекцию. Женщина также перенесла лимфаденэктомию и прошла курс лучевой терапии.

«Выявление опухоли на ранней стадии — залог успешного лечения. При выявлении рака на ранних стадиях и своевременном лечении пятилетняя выживаемость превышает 85%. Это отличный пример эффективности системы онкоскрининга и маршрутизации», — отметила заведующая Дурыкинской амбулаторией Солнечногорской больницы Татьяна Лантвойт.

Сейчас пациентка продолжает гормонотерапию анастрозолом и находится во 2-й клинической группе наблюдения. Для социальной реабилитации ей оформляют группу инвалидности. Этот случай показывает важность регулярных профилактических обследований и координации между первичным звеном и специализированными центрами для сохранения жизни и ее качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.