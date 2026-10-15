Генконсульство РФ направило ноту в МИД Казахстана после ареста рэпера Navai
Фото - © Арина Антонова/РИА Новости
Генконсульство РФ в Алма-Ате направило ноту в представительство МИД Казахстана из-за ареста рэпера Наваи Бакирова (Navai), сообщает Baza.
Российские дипломаты следят за ситуацией вокруг задержания Бакирова на КПП «Кордай». Суд Казахстана отправил артиста под стражу на два месяца. Сейчас проводится предварительное расследование.
Сам рэп-исполнитель и его представители пока не обращались за консульской помощью и не сообщали о нарушении его прав. При этом российское консульство готово оказать артистку необходимое содействие.
Что известно о задержании рэпера Navai в Казахстане и что будет с его концертами, читайте в материале РИАМО.
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