В ФРГ признали экстремистской партию «Альтернатива для Германии»

Его признали чисто правоэкстремистским движением.

В 2023 году данное ведомство также признало правоэкстремистскими отделения партии в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Такое решение позволило Германии расширить арсенал средств слежки за партией.

На уровне страны АдГ до недавних пор только подозревали в экстремизме, такой подход говорил о более низкой угрозе. Летом 2023 года Институт прав человека ФРГ обнародовал доклад, в котором отмечено, что условия для запрета партии выполнены.

«Альтернатива для Германии», в свою очередь, обвинила власти Германии в травле и подавлении инакомыслия.

На недавних выборах в бундестаг партия заняла второе место в стране. У нее был рекордный для себя результат, который составил 20,8%. Рейтинги АдГ продолжили увеличиваться. А на сегодняшний день опросы населения показывают, что ее рейтинг повысился до 25-26%, она стала самой популярной в ФРГ.