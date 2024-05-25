Володин рассказал о тайных угрозах премьеру Грузии после покушения на Фицо

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале , что европейская политика отравлена атмосферой ненависти в отношении всех, кто отстаивает иное мнение, как премьер Грузии (Володин не назвал имя политика. — прим. ред.), которого припугнул один из еврокомиссаров и напомнил про покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

По словам Володина, Брюссель и Вашингтон травят всех, кто не готов им подчиняться. В качестве примера он привет ряд стран, в том числе Венгрия, Грузия, Сербия и Словакия. На примере недавнего покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в адрес грузинского премьера поступали тайные угрозы.

«Как рассказал премьер Грузии, в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его рядом мер, которые могут принять западные политики в случае преодоления вето на закон об иноагентах, приведя пример недавнего покушения на премьера Словакии: «Вы видите, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожными», — написал Володин.

По мнению спикера Госдумы, угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Вашингтона и Брюсселя. Он считает, что каждый факт насилия должен расследоваться, а виновные — понести наказание.

Ранее Вячеслав Володин прокомментировал решение Евросоюза запретить вещание на своей территории для нескольких российских СМИ. Он считает, что ограничения ввели из-за того, что не готовы воспринимать достоверную информацию.