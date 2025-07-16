Ночью стало плохо: телеведущий Молчанов попал в больницу в тяжелом состоянии

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Известный теле- и радиоведущий Владимир Молчанов был экстренно доставлен в одну из столичных клиник из-за резкого ухудшения самочувствия, сообщает Mash .

74-летний журналист почувствовал себя плохо минувшей ночью: он рассказал врачам о сильной рвоте. Те предположили, что ее вызвало желудочно-кишечное кровотечение.

Автор телепрограммы «До и после полуночи» в 2021 году прошел через пересадку печени из-за рака, в 2022 году у него случился инфаркт.

Недавно Молчанов вернулся из Израиля, где ему в течение 3 недель пришлось сидеть в бомбоубежище.

Ранее в Москве была госпитализирована 69-летняя телеведущая Татьяна Миткова. Ее состояние здоровья ухудшилось на фоне борьбы с онкозаболеванием.