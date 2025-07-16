Продюсер Михаил Топалов: Юрий Мороз оставил огромное наследие

На церемонию прощания с режиссером и актером Юрием Морозом пришел музыкальный продюсер, бизнесмен Михаил Топалов, передает корреспондент РИАМО.

Он отметил, что режиссер оставил огромное наследие, у него была фантастическая семья.

«Пока память человеческая существует, будем считать, что человек жив», — сказал Топалов.

68-летний режиссер и актер Юрий Мороз скончался 14 июля 2025 года после борьбы с онкозаболеванием. Как отметили близкие к семье источники, рак у него диагностировали примерно 1,5 года назад, онкология развивалась стремительно.

Мороз сыграл роли в фильмах «Юность Петра», «Принцесса цирка», «Мэри Поппинс, до свидания», «Лермонтов», «Каменская» и других. Как режиссер он снял сериал «Каменская», фильмы «Пелагия и белый бульдог», «Черный квадрат», «Братья Карамазовы» и т. д. Также Мороз был сценаристом и продюсером.