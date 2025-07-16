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В столице в среду пройдут ливни и град, прогремит гроза

С 10 часов до конца суток в среду в Москве прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, в отдельных районах пройдет град. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 17 м/с, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Водителям в непогоду рекомендовали сильно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей, избегать на дороге внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений).

Пешеходам на улице посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Московском регионе 15 июля прошел мощный тропический ливень. Погода побила рекорд по осадкам, который держался 76 лет.