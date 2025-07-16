Врач Бурнацкая назвала симптомы заражения опасной инфекцией после купания

Врач Бурнацкая: зуд на коже может быть признаком инфекции после купания

«Заразиться инфекцией, вызванной синегнойной палочкой (Pseudomonas aeruginosa), вполне возможно после купания в речных водоемах, так как эта палочка обитает в естественной среде – соленой и пресной воде, почве, растительности. Она может вызвать инфекции кожи, ушные инфекции и другие системные заболевания, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или с поврежденной кожей», – сказала Бурнацкая.

Она добавила, что если после купания вы заметили покраснение и зуд на коже, это может быть первым признаком инфекции.

«Если образуются гнойные выделения из раны или отека, это указывает на возможное бактериальное заражение. А увеличение болезненности в области раны или инфекции может указывать на необходимость обращения к специалисту», – отметила врач.

По оценке Бурнацкой, повышение температуры тела и общее недомогание также могут быть признаками инфекции.

«Если у вас появляются симптомы, как описано выше, лучше сразу обратиться к врачу. Специалист проведет осмотр, возможно, назначит анализы, например, мазок из пораженной области и подберет необходимое лечение, которое может включать антибиотики», – резюмировала специалист.