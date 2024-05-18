Володин высказался о решении ЕС запретить вещание российских СМИ

«Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что западные политики вводят цензуру с целью обмануть своих граждан и удержаться во власти. Лидеры ЕС блокируют любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова, а также нарушают право на свободное распространение и получение информации.

Спикер ГД отметил, что решение о запрете вещания является желанием закрыть жителям европейских стран доступ к объективной и достоверной информации.

В заключение Володин поблагодарил российские средства массовой информации за эффективную работу.

17 мая Евросоюз запретил на своей территории вещание для СМИ, в число которых попали три российские редакции — РИА Новости, «Известия» и «Российская газета». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва примет ответные меры.