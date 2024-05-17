Захарова: Россия примет ответные действия после запрета трем СМИ работать в ЕС

«Ответственность на ЕС»: РФ примет ответные меры после запрета на вещание 3 СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале , что после того, как Евросоюз запретил РИА Новости, «Известиям» и Российской Газете в любой формате работать на своей территории, Москва примет ответные меры, ответственность за которые будет исключительно на Евросоюзе.

«Мы неоднократно и на различных уровнях предупреждали, что применение Евросоюзом и его государствами-членами репрессивных мер в отношении российских средств массовой информации и их сотрудников не останется без реакции с нашей стороны. Игнорирование этих предостережений вынуждает нас к применению ответных мер, которые неизбежно последуют», — написала Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, Евросоюз запретил вещание трем российским СМИ из-за страха показывать своему населению правду, которая отличается от той повестке, что транслируют местные средства массовой информации.

Ранее ЕС 17 мая принял решение запретить вещание трем российским изданиям на территории страны. При этом любая другая деятельность сотрудников редакций допустима на их территории.