Евросоюз запретил вещание трем российским СМИ

Евросоюз запретил на своей территории вещание для СМИ, в число которых попали три российские редакции — РИА Новости, «Известия» и «Российская газета», сообщает ТАСС .

Под запрет вещания также попал Voice of Europe. Согласно тексту заявления Евросоюза, сотрудникам средств массовой информации выше перечисленных редакций не будет препятствовать в осуществлении деятельности на территории Европы, которая не будет связана с вещанием.

«Россия ответит на запрет в Европе вещательной деятельности РИА Новости, «Известий», «Российской газеты», меры прорабатываются», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала итоги вокального конкурса «Евровидение – 2024». По ее мнению, мероприятие переплюнуло любую оргию.