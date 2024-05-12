Захарова о Евровидении: похороны Западной Европы проходят штатно

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«Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

К записи было приложены фрагменты выступлений участников «Евровидения-2024» с сопровождением саундтрека «бала у сатаны» в российском сериале «Мастер и Маргарита».

Ранее израильскую певицу Эден Голан внесли на сайт «Миротворец» за пророссийскую позицию.