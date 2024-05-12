Участницу «Евровидения» от Израиля внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Израильскую певицу Голан внесли на сайт «Миротворец» за пророссийскую позицию
Израильскую певицу Эден Голан внесли на сайт «Миротворец» за пророссийскую позицию, пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.
Певицу обвинили в легализации присоединения Крыма к России, незаконной коммерческой деятельности на новых российских территориях и в нарушении государственной границы Украины, указано в издании.
Голан долгое время жила в России. В 2018 году она стала финалисткой пятого сезона шоу «Голос. Дети» в команде Пелагеи.
Артистка представляет Израиль, где она родилась и живет сейчас, на финале конкурса «Евровидение» в Швеции.