Власти Швейцарии подтвердили даты конференции по Украине

сегодня в 13:15

МИД Швейцарии: конференция по Украине пройдет 15–16 июня без России

МИД Швейцарии на своем официальном сайте опубликовал сообщение о запланированной в Бюргенштоке на 15–16 июня конференции по Украине, куда на данный момент не пригласили Россию, сообщает ТАСС .

Приглашение на мероприятие получили более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, в числе которых представители стран G7, G20, ЕС и БРИКС. Россия пока не попала в список приглашенных.

Участниками мероприятия также могут стать представители Ватикана и патриарх Константинопольский. Также конференцию посетят представители международных организаций — ООН, ОБСЕ и Евросовета.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, предстоящая конференция в Бюргенштоке — это «путь в никуда».

Ранее Америка помешала Минфину и Центробанку России попасть на весенние министерские встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. В США отказались выдавать визы российским представителям.