Власти Швейцарии подтвердили даты конференции по Украине
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МИД Швейцарии на своем официальном сайте опубликовал сообщение о запланированной в Бюргенштоке на 15–16 июня конференции по Украине, куда на данный момент не пригласили Россию, сообщает ТАСС.
Приглашение на мероприятие получили более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, в числе которых представители стран G7, G20, ЕС и БРИКС. Россия пока не попала в список приглашенных.
Участниками мероприятия также могут стать представители Ватикана и патриарх Константинопольский. Также конференцию посетят представители международных организаций — ООН, ОБСЕ и Евросовета.
По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, предстоящая конференция в Бюргенштоке — это «путь в никуда».
Ранее Америка помешала Минфину и Центробанку России попасть на весенние министерские встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. В США отказались выдавать визы российским представителям.