Исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что главы делегации Минфина и Центробанка России отсутствовали на весенних министерских встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне из-за невыдачи виз американской стороной, сообщает РИА Новости .

«Должны были приехать замминистра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств», — сказал Можин.

Он подчеркнул, что визы в США в приемлемые сроки получили лишь младшие сотрудники ЦБ, в то время как представители Минфина их вообще не получили. Позднее американское посольство в столице сообщили, что визы для российской делегации будут готовы лишь 16 апреля. В это время командировки уже были отменены, так как конференция уже шла.

Исполнительный директор отметил, что именно 16 апреля была запланирована встреча заместителей министров финансов и председателей Центробанков стран БРИКС. Таким образом, Соединенные Штаты сорвали встречу.

Можин назвал действия Вашингтона низостью и подлостью, доходящей до садизма, а также добавил, что Москва никогда бы не позволила себе действовать подобным образом, даже по отношению к злейшим врагам.

Ранее Можин заявил, что Международный валютный фонд напрямую финансирует терроризм, оказывая помощь киевским властям. Он подчеркнул, что благодаря кредитам от МВФ Украина погашает старые долги.