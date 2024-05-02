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Международный валютный фонд напрямую финансирует терроризм, оказывая помощь киевскому режиму, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в беседе с РИА Новости .

«Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма, о чем я неоднократно заявлял на заседаниях совета директоров», — указал он.

Также Можин добавил, что Украина благодаря кредитам от валютного фонда погашает старые долги.

В результате реального прироста средств Киев почти не получает.