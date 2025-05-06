Власти Пакистана закрыли небо на двое суток после атаки Индии

Как минимум один ребенок погиб и двое гражданских получили ранения в результате ударов индийских вооружённых сил в районе Бахавалпура. Об этом сообщили пакистанские власти, передаёт Reuters .

Жертвы стали первыми подтверждёнными гражданскими потерями с начала операции «Синдур».

В Минобороны Индии заявили, что атаки на «террористическую инфраструктуру» являются ответом на «варварский» теракт в Пахалгаме, однако не уточнили, какие именно объекты были поражены.

В ответ Пакистан ввёл беспрецедентную меру — полное закрытие воздушного пространства для всех рейсов на 48 часов. Это решение уже вызвало сбои в международных авиаперевозках и массовые задержки рейсов.

Международные наблюдатели предупреждают, что конфликт между ядерными державами стремительно выходит из-под контроля. ООН и ряд стран призвали стороны к немедленному прекращению огня, однако пока ни Дели, ни Исламабад не идут на деэскалацию.