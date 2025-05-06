Индия начала «Операцию Синдур» против Пакистана

Индийские вооруженные силы начали масштабную операцию под кодовым названием «Синдур», нанеся удары по объектам на территории Пакистана, сообщают СМИ.

Атакованы девять целей в спорном регионе Джамму и Кашмир. Как заявили в Минобороны Индии, атаки направлены против «террористической инфраструктуры», ни один пакистанский военный объект не был атакован

Пакистанские власти пока не подтвердили масштабы ударов, однако ранее местные СМИ сообщали о ракетных обстрелах и разрушениях. Операция началась на фоне резкого обострения отношений между странами после угроз пакистанского министра обороны, пообещавшего катастрофические последствия в случае индийской агрессии.