Эскалация на границе: Пакистан обвиняет Индию в атаке

Пакистанские СМИ заявляют о масштабной ракетной атаке со стороны Индии — по данным местных телеканалов, под обстрел попал ряд объектов на территории страны, сообщает RT .

В эфире показывают кадры с места событий: столбы дыма, разрушения и звуки взрывов. Военный представитель Пакистана Ахмед Шариф заявил, что Индия выпустила ракеты по Бахвалпуру, Музаффарабаду и Котли.

Официального комментария от индийских властей пока не последовало.

Напряжение между странами резко возросло после недавнего заявления министра обороны Пакистана, который предупредил, что если Индия осмелится напасть, на планете не останется живых. Эта угроза прозвучала на фоне теракта против граждан Индии, многолетнего конфликта вокруг Кашмира и серии пограничных столкновений.

Эксперты опасаются, что новая вспышка насилия может перерасти в полномасштабный конфликт с непредсказуемыми последствиями для всего региона. Обе страны обладают ядерным оружием и не раз оказывались на грани войны. Международное сообщество призывает стороны к сдержанности, пока ситуация не вышла из-под контроля.