Пленные украинские военнослужащие отметили, что строить оборонительные укрепления им приходится за свои деньги, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В Харьковской области военнослужащие ВСУ добровольно сдались в плен, рассказав о принудительной мобилизации. Они отметили, что не имеют необходимой подготовки для военных боевых действий.

По словам украинских солдат, им из бюджета были выделены средства на укрепления и оборонительные позиции, но оборудовать это все приходится за свои деньги. Один из военнослужащих отметил, что большинство сами себе копают окопы, а на покупку лопат выделяют собственные средства.

«Мое личное мнение: Верховная рада и наш президент все деньги кладут себе в карман. Какая-то копейка, может, куда-то и идет, но никак не на оборону», — поделился один из пленных.

Ранее в плен добровольно сдался еще один украинский боевик, который рассказал о плачевном положении ВСУ. По словам сложившего оружие бойца, никто не хочет погибать на поле боя.