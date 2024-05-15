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Кадыров: сдавшийся в плен украинский боевик рассказал о плачевном положении ВСУ

Боевик украинского батальона «Айдар»* Артур Надежко сдался в плен бойцам спецназа «Ахмат», после чего рассказал о плачевном состоянии ВСУ, ряды которых в последнее время пополняются только за счет простых людей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

По словам сложившего оружие бойца, никто не хочет погибать на поле боя. Кадыров еще раз призвал украинских военнослужащих выбрать единственно правильное решение — сохранить себе жизнь, сдавшись в плен.

«Мы должны вместе освободить Украину от преступной власти для дальнейшего мирного сосуществования ради благополучия и процветания наших народов», — написал Кадыров.

Ранее в российский плен попали несколько бойцов «Кракена»**. Военнослужащие поняли, что шансов победить у них нет.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

*Подразделение входит в запрещенный «Азов», признанный террористической организацией.