«Не хочу больше воевать»: пленные украинские солдаты рассказали о ситуации в ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Север» во время боев в Харьковской области взяли в плен бойцов украинских неонацистских формирований «Кракен» и «Братство». Пленные рассказали о ситуации в ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Боевиков взяли в плен 10 мая. Один из них — Илья Гут. Он рассказал, что решил попробовать свои силы в «Кракене» добровольно, но служба не задалась. Вместе с сослуживцами он занял оборону во время штурма. В какой-то момент военнослужащий понял, что их окружают.

«Была стрельба со всех сторон. К нам в блиндаж залетела граната. Я получил осколочное ранение. И мы приняли решение сложить оружие», — рассказал Гут.

Другие пленные — Максим и Артем. Они состоят в неонацистском формировании «Братство». Во время боев они поняли, что шансов победить в схватке с россиянами нет, поэтому решили сдаться в плен.

«Я не хочу больше воевать. Это сильно тяжело психологически. Потому что много моих друзей погибло», — признался Артем.

Ранее стало известно, что в ходе боев за Волчанск в Харьковской области российские военные взяли в плен 100 украинских военнослужащих, а также ликвидировали еще 170 бойцов. ВС РФ в ходе освобождения населенного пункта лишили противника трех танков и семи бронемашин.