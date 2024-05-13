В ходе боя за Волчанск в плен попали 100 украинских военных

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SHOT: 170 военных ВСУ уничтожены, еще 100 взяты в плен в бою за Волчанск

Осведомленный источник сообщил журналистам о захвате 100 украинских военных в плен и ликвидации еще 170 бойцов ВСУ в ходе боев за Волчанск, начиная с 10 мая, пишет Telegram-канал SHOT .

Среди ликвидированных военнослужащих есть участники формирований «РДК»*. ВС РФ в ходе освобождения Волчанска лишили Украину трех танков и семи бронеавтомобилей. Кроме того, зенитчики из Самары сбили Су-27, принадлежащий противнику.

Российская армия продолжает освобождать территории и оттеснять врага от границы с Россией. В настоящее время военнослужащие реализовывают операцию по взятию села Терновая.

Ранее Россия нанесла удар по украинскому заводу в Харькове. На этом объекте ВСУ занимаются ремонтом поврежденной в боях техники.

*организация признана террористической и запрещена в России.