ВС России нанесли удар по заводу ВСУ в Харькове
Российские бойцы ударили по заводу имени Малышева, который входит в концерн «Укроборонпром» в Харькове, сообщает РИА Новости.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что прилет произошел в 18:00 12 мая. На этом заводе украинская армия ремонтирует поврежденную в боях технику.
В 22:40 два попадания в северной части города, была слышна работа ПВО с территории городского аэропорта.
Сергей Лебедев
Координатор николаевского подполья
Лебедев добавил, что в момент нанесения удара на заводе находилось не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.
Ранее сообщалось, что роботы-подавители дронов прикрывают группы эвакуации ВС РФ.