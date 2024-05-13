сегодня в 08:21

ВС России нанесли удар по заводу ВСУ в Харькове

Российские бойцы ударили по заводу имени Малышева, который входит в концерн «Укроборонпром» в Харькове, сообщает РИА Новости.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что прилет произошел в 18:00 12 мая. На этом заводе украинская армия ремонтирует поврежденную в боях технику.

В 22:40 два попадания в северной части города, была слышна работа ПВО с территории городского аэропорта. Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья

Лебедев добавил, что в момент нанесения удара на заводе находилось не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.

Ранее сообщалось, что роботы-подавители дронов прикрывают группы эвакуации ВС РФ.