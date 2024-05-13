Роботы-подавители дронов прикрывают группы эвакуации ВС РФ

Подобные аппараты, по его словам, в будущем будут созданы и для штурмовых групп. Осломенко пояснил, что необходимость создания устройств была обусловлена существованием серых зон в местах боевых действий.

Отправлять туда группы людей для эвакуации просто опасно, так как противник начнет «работать» по ним.

«Поэтому мы сотрудничаем с теми, кто производит роботов: в концепции есть два робота с „Тритоном“, которые сопровождают или штурмовую группу, или роботов-штурмовиков. В будущем это должно массово начать появляться. Но вот эти роботы с РЭБ, которые прикрывают эвакуационных роботов или роботов, устанавливающих мины — они уже есть и работают в зоне СВО», — пояснил Осломенко.