Власти Абхазии приступили к переговорам с оппозицией

В Абхазии начались переговоры власти с оппозицией. Они проходят в формате «три на три» в здании Минобороны республики, сообщает РБК .

О начале переговоров заявили в Telegram-канале «Республика». К сообщению было прикреплен кадр, сделанный в кабинете.

На фото видно, что за столом собрались несколько человек, среди которых представители власти и оппозиция. Так, со стороны первых в переговорах приняли участие вице-президент Бадра Гунба, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция, член Общественной палаты Давид Пилия.

Оппозицию на переговорах представили лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат народного собрания Кан Кварчия, председатель комитета по защите суверенитета Леван Микаа.

15 ноября в Сухуме оппозиция устроила митинг, выступив против ратификации инвестсоглашения с РФ. Протестующие захватили несколько правительственных зданий. Они также потребовали отставки лидера республики.

В Кремле заявили, что Россия выступает за нормализацию обстановки в Абхазии. Она должна быть проведена в «конституционном русле».