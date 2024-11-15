Протестующие захватили парламент, кабмин и администрацию президента Абхазии

сегодня в 18:05

Протестующие захватили здания парламента, правительства и администрации президента Республики Абхазия в Сухуме, сообщает «Интерфакс» .

Участники митинга водрузили над входом в здание Народного Собрания флаги Абхазии и РФ.

По данным оппозиции, президент Абхазии Аслан Бжания вместе с охраной покинул здание администрации.

В пятницу парламент республики отменил заседание, на котором должны были рассматривать ратификацию инвестсоглашения с Россией.

По мнению оппозиции, абхазские власти действуют не в интересах местных жителей. На улицы столицы вышли несколько тысяч протестующих, которые требуют отставки действующего президента.

Во время столкновений протестующие бросали в силовиков яйца, камни, бутылки и палки.