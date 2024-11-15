Послы оппозиции пришли к президенту Абхазии обсудить его отставку

сегодня в 16:40

Переговорщики пришли к президенту Абхазии Бжании с требованием о его отставке

Оппозиционеры и ряд депутатов отправили переговорщиков к президенту Абхазии Аслану Бжании, что обсудить его отставку. Ранее протестующие взяли штурмом администрацию президента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из лидеров абхазской оппозиции Адгура Ардзинбу.

«Нынешнему президенту будет передано требование уйти в отставку», — сказал один из руководителей протеста.

В отставку, «естественно», также должны уйти вице-президент и премьер-министр, добавил Ардзинба. Оппозиционер также заявил о необходимости провести внеочередные президентские выборы в Абхазии.

Адгур Ардзинб подчеркнул, что «сейчас народ контролирует» здание парламента и администрации президента Абхазии, а также государственное телевидение.