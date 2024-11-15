РИА Новости: протестующие в Сухуме закидывают силовиков яйцами

Протестующие в Абхазии, выступающие против инвестиционного соглашения с Россией, закидывают силовиков яйцами и пластиковыми бутылками, сообщает РИА Новости .

Участники акции протеста в Сухуме вышли на улицу и столкнулись с правоохранителями у здания парламента республики. Люди выступают против ратификации договора с Россией об инвестициях.

Протестующие уже выломали забор грузовиком и пробились к зданию парламента. Стычка между жителями Абхазии и силовиками переросла в то, что первые закидывают вторых яйцами и пластиковыми бутылками.

15 ноября абхазский парламент отменил заседание, на котором должны были рассматривать ратификацию инвестсоглашения с Россией и всю пятничную сессию.

Ранее оппозиция выступала против ратификации документа, она устроила потасовку с депутатом, после чего нескольких активистов задержали. Их соратники вышли на улицы и перекрыли мосты из Сухума, требуя освобождения участников драки. Власти республики по итогу отпустили задержанных, а мосты были деблокированы.