Протест добился своего: в Абхазии начали освобождать задержанную оппозицию

В Абхазии из изоляторов начали освобождать оппозиционеров, которых 11 ноября задержали за стычку с депутатом. Из-за задержания политактивистов в Сухуме вспыхнули массовые протесты, а демонстранты блокировали все мосты на выезд из города, сообщает РИА Новости .

Пятерых членов оппозиции задержали после участия в потасовке с депутатом абхазского парламента. Троих из задержанных уже освободили, среди них есть Омар Смыр и Аслан Гварамия.

В Сухуме вспыхнули протесты после того, как закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов» приняли в парламенте. Оппозиционеры были недовольны решением, заявив, что закон подразумевает «продажу России апартаментов в Абхазии».

Вскоре после этого задержали пятерых оппозиционеров, подравшихся с депутатом, а их сторонники созвали людей на протесты и перекрыли дороги в Сухум. Позже один мост был разблокирован, а задержанных активистов начали постепенно выпускать из ИВС.