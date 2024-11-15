Протестующие выломали забор грузовиком и пробились к зданию парламента Абхазии

Парламент Абхазии отложил вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, намеченное на 15 ноября. Из-за этого у стен законодательного органа собрались люди, которые устроили стычку с силовиками и выломали ворота забора, пробившись на территорию парламента, передает корреспондент РИА Новости .

Сначала между демонстрантами и силовиками произошло столкновение, после чего собравшиеся с помощью грузовика выбили ворота забора. Протестующие проникли на территорию парламента.

Около здания продолжаются стычки с участием правоохранителей и участников протеста.

15 ноября абхазский парламент отменил заседание, на котором должны были рассматривать ратификацию инвестсоглашения с Россией, а также всю сегодняшнюю сессию. Документ регламентирует ряд понятий межправительственного соглашения с РФ об инвестициях.

Оппозиция выступала против ратификации документа и утверждала, что в нем идет речь «о продаже России апартаментов в Абхазии».

Из-за этого несколько дней назад оппозиционеры устроили потасовку с депутатом, после чего активистов посадили в ИВС. Вспыхнули массовые протесты и демонстранты перекрыли мосты из Сухума, требуя освободить соратников. Власти пошли на уступки и выпустили членов оппозиции из изоляторов, после чего протестующие деблокировали дороги.

Подробнее о причинах возникновения массовых протестов в Абхазии 12 ноября читайте в статье РИАМО.