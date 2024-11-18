Песков: Россия выступает за нормализацию обстановки в Абхазии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России в приоритете нормализация обстановки в Абхазии, где проходят массовые митинги против законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения между республикой и РФ, сообщает РИА Новости .

Песков прокомментировал, как в Кремле относятся к напряженной ситуации, сложившейся в Абхазии. По его словам, отношения республики и РФ находятся в приоритете внешней политики.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия выступает за нормализацию обстановки в Абхазии. Также он заявил, что ситуация должна полностью оставаться в «конституционном русле».

Митинги в Сухуме начались из-за того, что абхазская оппозиция выступила против ратификации инвестсоглашения с Россией. 15 ноября протестующие захватили парламент, кабмин и президентскую администрацию. Также оппозиция потребовала отставки главы республики Аслана Бжании.