Владимир Путин ответил на письмо Мелании Трамп об украинских детях

Супруга американского президента Дональда Трампа, Мелания Трамп, заявила, что получила ответ на свое письмо от российского лидера Владимира Путина, которое передала ему через мужа на саммите на Аляске, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Мелания Трамп заявила, что у нее есть якобы открытый канал коммуникации с российским президентом. В своем письме она писала об украинских детях и получила ответ, что Москва готова предоставить детальную информацию о несовершеннолетних гражданах Украины.

По словам жены президента США, за прошедшие сутки благодаря совместной работе Москвы и Вашингтона на Украину вернули сразу 8 детей, которые из-за боевых действий оказались на российской территории. Такое заявление сделала Трамп после того, как заявила о полученном от Путина ответе.

Ранее первая американская леди написала письмо Путину, в нем она попросила защитить детей, установив мир. Дональд Трамп передал российскому лидеру данное послание на саммите на Аляске, который состоялся в августе 2025 года. Тогда российско-американские переговоры длились почти три часа и проходили в формате «три на три».

