сегодня в 05:58

Трамп передал Путину письмо от Меланьи во время переговоров на Аляске

Президент США Дональд Трамп передал российскому лидеру Владимиру Путину письмо от своей супруги Меланьи во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщает РИА Новости .

По данным агентство Reuters со ссылкой на двух представителей американской администрации. В письме упоминалась тема детей, пострадавших в результате конфликта на Украине.

Переговоры глав двух государств проходили в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут.

Со стороны России в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.