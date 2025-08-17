Fox News: Мелания Трамп в письме к Путину призвала защитить детей
Первая леди Америки Мелания Трамп написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в нем она попросила защитить детей, установив мир, сообщает Lenta.ru.
Это письмо передал Владимиру Путину президент США Дональд Трамп, когда встречался с ним на Аляске.
«Каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии (…) Защищая невинность детей, вы будете служить не только России — вы будете служить человечеству», — написала первая леди.
Ранее Трамп говорил, что его жене нравится Путин. В свою очередь, Путин заявлял, что сильно уважает супругу американского лидера.