Владимир Кара-Мурза*: я был уверен, что умру в тюрьме

Администрация американского президента Джо Байдена опубликовала видеоролик разговора освобожденных (с паспортами США) из России с их семьями, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Они поговорили с близкими, когда еще были в самолете на пути из Турции в США.

«Нет подходящих слов. Я был уверен, что умру в тюрьме. Я не верю в то, что происходит», — отметил обладатель американской грин-карты, журналист Владимир Кара-Мурза* в разговоре с родными.

Он считает, что американское правительство проделало огромную работу в этом вопросе.

Ранее в турецкой Анкаре прошел обмен заключенными между Россией и США. В Россию вернулись 8 человек. Их встретил лично президент РФ Владимир Путин.

В рамках обмена заключенными Россия освободила бывшего московского депутата Илью Яшина*, публициста Владимира Кара-Мурзу*, журналистку Алсу Курмашеву и других. Их передали властям США в Анкаре.

*Признаны иноагентами в РФ.