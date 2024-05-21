Вячеслав Володин передаст слова поддержки от Путина на похоронах Раиси

На встрече с Путиным Володин рассказал, что депутаты ответственно подошли к формированию нового состава российского правительства после того, как впервые получили такие полномочия. Президент и председатель правительства обсудили и другие важные вопросы, в том числе предстоящие похороны погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси.

«Это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Это был человек слова, с ним было приятно работать. Имею в виду, что, если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана», — обратился Путин с просьбой к Володину.

Российский лидер также подчеркнул, что если иранская сторона запросит экспертную поддержку у Москвы, чтобы выяснить истинные причины авиакатастрофы, то она обязательно ее получит.

Иранский президент Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. На борту вместе с ним находился в том числе министр иностранных дел, который сел в вертолет в последний момент.