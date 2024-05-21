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Türkiye: глава МИД Ирана не должен был лететь на разбившемся вертолете Раиси

По данным источников газеты Türkiye, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был садиться на вертолет президента Эбрахима Раиси, который разбился со всеми людьми на борту. Главу иранской дипломатии посадили на борт в последний момент.

Вертолет с президентом Раиси, министром Абдоллахияном и другими официальными лицами потерпел крушение в ходе полета в город Тебриз, центр иранской провинции Восточный Азербайджан. Для поездки первые лица выбрали 30-летний вертолет, созданный в США.

«Министр иностранных дел Абдоллахиян и губернатор Тебриза Малик Рахмети должны были лететь вместе на другом вертолете», — цитирует радио Sputnik издание.

В результате авиакатастрофы погибли все люди, находившиеся на президентском борту. После гибели Раиси, по данным иранского информагентства ISNA, временно исполняющим обязанности главы государства будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.