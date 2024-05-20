Что известно о гибели президента Ирана в авиакатастрофе и кто займет его место

Как развивалась история с исчезновением и последующим обнаружением Ибрагима Раиси в Восточном Азербайджане, читайте в материале РИАМО.

Во второй половине дня 19 мая в СМИ появилась информация о том, что вертолет, на котором летел президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил жесткую посадку в Восточном Азербайджане (иранская провинция, граничащая с независимым Азербайджаном). Поиски транспортного средства и его пассажиров растянулись почти на сутки и привели к печальному результату — выяснилось, что все лица, находившиеся на борту, погибли.

Что известно об авиакатастрофе, в которой погиб президент Ирана Раиси

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Накануне своего исчезновения Ибрагим Раиси находился в приграничном с Ираном Джебраильском районе Азербайджана (эта территория вернулась под контроль Баку в ходе Второй Карабахской войны ), где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузлов на двух водохранилищах, расположенных на реке Аракс. Возведение сооружений было частью совместного ирано-азербайджанского проекта.

При возвращении в иранский город Тебриз связь с одним из трех вертолетов, на которых летела иранская делегация, была потеряна. Именно на этом вертолете находились Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, а также начальник президентской охраны, генерал корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави.

Информация о поисках пропавших с самого начала отличалась крайней противоречивостью. Так, практически сразу после первых сообщений об исчезновении вертолета иранское новостное агентство Mehr, связанное с государством, сообщило о том, что Раиси не пострадал и направляется в Тебриз на автомобиле, однако вскоре это сообщение было удалено. Через несколько часов об обнаружении вертолета сообщил иранский государственный телеканал Press TV, но и это сообщение было опровергнуто и удалено. Кроме того, высокопоставленные иранские чиновники сообщали, что с пассажирами вертолета якобы удалось наладить связь и даже что «инцидент несерьезный».

Поиски проходили в сложных погодных условиях: помимо темного времени суток, операции мешали дождь и сильный туман, из-за чего видимость в районе ее проведения снижалась до пяти метров. В течение ночи к проведению поисков подключились другие страны. Так, Россия направила на место происшествия два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей, а Турция – беспилотник.

Около 6 утра появилась информация, что упавший вертолет все-таки был найден. Вскоре появилась фотография с места катастрофы. Иранские официальные лица сообщили о гибели Раиси и всех, кто находился с ним на борту. Сообщалось также, что в результате крушения вертолет полностью сгорел, а тела нескольких погибших трудно опознать.

Кто будет исполнять обязанности президента Ирана после его гибели

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Вскоре после объявления о гибели Раиси правительство Ирана заверило, что смерть президента не повлечет за собой сбои в работе этого государственного органа.

Президент Ирана — выборная должность. До проведения новых выборов исполнять обязанности президента будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. При этом новые выборы должны быть организованы не позднее чем через 50 дней со смерти предыдущего президента.

Стоит отметить, что, в отличие от большинства стран мира, в Иране президент — не глава государства, а глава исполнительной власти. Он избирается на четыре года и не может занимать свою должность более двух сроков подряд. Государство же возглавляет Высший руководитель Ирана, избираемый пожизненно, причем не на прямых всенародных выборах, а советом влиятельных богословов. В настоящий момент Высшим руководителем является Али Хаменеи, который занимает эту должность с 1989 года. До него в течение десяти лет Ираном руководил лидер исламской революции 1979 года Рухолла Хомейни.

Что касается президентов, то с 1979 года их было уже восемь, причем Раиси — не первый, кто погиб в этой должности. В августе 1981 года президент Мохаммад Али Раджаи был убит в результате теракта спустя менее месяца после своего вступления в должность.

Каковы политические последствия гибели президента Раиси

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Как написала вскоре после появления информации об исчезновении Раиси американская газета The New York Times, инцидент произошел «в деликатный момент для международных отношений — всего через пару дней после того, как высокопоставленные иранские и американские чиновники провели переговоры через посредников в попытке снизить угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке». Как отметило издание, эти переговоры стали первым контактом Тегерана и Вашингтона после того, как Иран в апреле атаковал военные объекты Израиля в ответ на обстрел израильскими ВВС консульского отдела иранского посольства в Дамаске.

Неудивительно, что в свете напряжения между странами Израиль поспешил откреститься от причастности к гибели Раиси — правда, не официально, а через СМИ.

Как написало европейское издание американской газеты Politico, Раиси рассматривался как возможный преемник Али Хаменеи на должности Высшего руководителя Ирана. Теперь, после гибели президента, основным преемником, по информации издания, стал сын Хаменеи, Моджтаба.

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, в Иране «абсолютно стабильная ситуация» и «ничто не изменит внутриполитического курса» исламской республики. Как полагает российский парламентарий, иранское общество будет полностью поддерживать президента, который придет на смену Раиси.

При этом Джабаров не исключил осложнений на Ближнем Востоке в случае, если расследование инцидента с вертолетом Раиси выявит «вмешательство третьей силы» в виде теракта или диверсии.