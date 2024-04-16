Третья мировая или безобидный спектакль: что означает атака Ирана на Израиль и какими будут последствия

К чему приведет удар иранских ракет и дронов по израильским военным объектам как в ближневосточной, так и в мировой перспективе, читайте в материале РИАМО.

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный воздушный удар по Израилю. По разным оценкам, в нем было задействовано от 170 до 500 дронов, а также около 150 крылатых и баллистических ракет. Кроме того, территорию Израиля атаковали и союзники Ирана: ливанское движение «Хезболла», йеменские хуситы, а также проиранские группировки в Ираке и Сирии. Этот удар стал ответом на израильскую атаку 1 апреля, в результате которой было уничтожено здание иранского консульства в Дамаске и погибло 16 человек, включая высокопоставленных офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Последствия удара Ирана по Израилю и международная реакция на него

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Как это часто бывает во время военных действий, оценка последствий иранской атаки на Израиль разнится в зависимости от стороны конфликта. Наверняка известно только то, что главными целями удара стали две израильские авиабазы, «Неватим» и «Рамон», расположенные в пустыне Негев. Согласно официальным заявлениям представителей Израиля и США, обе базы получили лишь незначительные повреждения, в то время как Иран заявил, что повреждения были значительными. Кроме того, в исламской республике сообщили о значительном повреждении разведывательной базы Израиля на Голанских высотах. При этом начальник Генштаба ВС Ирана заявил, что иранский удар мог быть в 10 раз мощнее.

Помимо израильской авиации и ПВО, в отражении атаки участвовали самолеты США и Великобритании, а также Иордании, над территорией которой пролетали иранские беспилотники. Кроме того, были задействованы оружейные системы двух американских военных кораблей.

Как заявил глава иранского МИД, его страна предупредила соседние государства о планирующейся атаке за 72 часа до ее проведения.

Союзники Израиля, такие как США, Евросоюз и G7, осудили атаку Ирана, в то время как большинство остальных стран мира просто призвали стороны конфликта к сдержанности. Президент США Джо Байден вскоре после удара заявил, что не видит причин для дальнейшей эскалации напряжения в регионе.

Будет ли ответный удар Израиля по Ирану

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За прошедшие с момента иранской атаки два дня Израиль пока не нанес ответный удар. По словам израильских чиновников, они обдумывают варианты ответных действий.

Мнения экспертов о вероятности ответного удара разделились. Так, российский политолог Сергей Марков полагает, что ответного удара не будет.

«Большой войны между Ираном и Израилем не будет. Это потому что Израиль не будет наносить ответного удара по Ирану. А это потому что Иран нанес фиктивный удар по Израилю, заранее предупредив Израиль об ударе. А это потому что ни Иран, ни Израиль, ни США не хотят там большой войны. А вот прокси-война между Ираном и Израилем продолжится, как она идет уже много лет», – считает эксперт.

По мнению политтехнолога Марата Баширова, своей атакой Иран поставил Израиль в сложную ситуацию.

«Иран предложил Израилю интересную игру. Вы ударили – мы ударили. Вы ответите – мы ответим. Вы не ответите – мы не ответим. Однако для элиты Израиля „не ответить" будет означать поражение – окажется, что их больше не боятся», – полагает эксперт.

По мнению Баширова, многие годы израильская доктрина сдерживания основывалась на запугивании соседних стран, а также точечных террористических и полицейских операциях, как в Газе сегодня.

«Иран сломал эту доктрину и предложил полномасштабный военный межгосударственный конфликт. Есть над чем поломать голову и в Тель-Авиве, и во всех столицах Глобального Запада, потому что полномасштабная война будет означать коллапс перевозки многих групп товаров, и в первую очередь энергоносителей, в Ормузском проливе и в Красном море. Ну, и конечно, ГЗ придется стоять на разрыв штанов: кому помогать, Украине или Израилю?» – считает аналитик.

Похожее мнение высказал научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Он полагает, что если Израиль не ответит, то пострадает и репутация действующего правительства страны, и, что важнее, глобальное «табу» на ведение боевых действий против Израиля.

«Поэтому ответный удар со стороны Израиля ждать следует. А каким он будет и в каком масштабе – вопрос открытый», – заключает ученый.

Атака Ирана на Израиль носила скорее показательный характер

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Многие эксперты и журналисты отметили, что атака Ирана не имела целью нанести Израилю действительно серьезный ущерб, а носила скорее имитационный характер, направленный на достижение медиаэффекта. В этом смысле ее сравнивают с похожим (хоть и менее масштабным) ударом Ирана по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году – тогда в результате «акции возмездия» ни один американский военный не погиб. Кроме того, во многом постановочный характер носил и конфликт Ирана с Пакистаном в начале 2024 года.

Сергей Марков высказал версию, что вся история с ударом Ирана по Израилю является следствием тайных договоренностей между разведками двух стран.

«Иран нанес массированный удар, потому что не ответить было нельзя, но о целях этого удара иранская разведка предупредила Израиль, и Израиль заранее вывел военных с этой базы.

Договорняк – потому что Ирану большая война с Израилем не нужна. А маленькая постоянная – нужна.

Израилю тоже большая война с Ираном не нужна. А маленькая – очень нужна Нетаньяху», – отметил политолог.

Мнение о том, что война с Ираном выгодна действующему премьер-министру Израиля, высказал и бывший украинский политик Олег Царев. Он считает, что эскалация конфликта – это «вопрос политического выживания» для Нетаньяху, поэтому «дальнейшие шаги по провоцированию войны на Ближнем Востоке можно ждать разве что от него».

«Дело в том, что война с Газой не очень для него подходила, поскольку это была не война, а избиение палестинцев. На такое негативно реагировали даже в США. Война с Ираном – другое дело. Война – спасение для Нетаньяху. На войне, как на переправе, как известно, коней (президентов) не меняют», – отметил Царев.

У Ирана появилось ядерное оружие?

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Интересную версию о подоплеке состоявшейся эскалации ирано-израильского конфликта высказал Марат Баширов. По его словам, в ближневосточной прессе всерьез обсуждают, что Иран стал державой с ядерным оружием.

«В этом есть своя логика. Израиль доминировал на БВ именно за счет наличия ЯО, которого официально у него нет, но все знают, что есть. Если Иран впервые в истории атаковал Израиль со своей территории своими вооруженными силами, значит, что и у него „официально" ЯО нет, но теперь имеется… Как ни странно, но именно распространение ЯО по БВ может стать основой для регионального мирного договора на БВ: если оно есть у нескольких стран (а саудиты тоже намекали на это), то появляется сценарий встречного сдерживания», – полагает эксперт.

Сколько стоила атака Ирана на Израиль обеим сторонам

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У иранского удара по Израилю есть и еще один интересный аспект – военно-экономический. Так, Олег Царев привел данные иранских источников, согласно которым Глобальный Запад потратил 1,1 миллиарда долларов, чтобы отбить атаку на Израиль, а Иран на свои БПЛА и ракеты потратил не больше 62 миллионов долларов. Политик также отметил, что такой разрыв в тратах случился в ситуации, скорее благоприятной для обороняющейся стороны – при том, что ситуация может быть и другой.

«С учетом того, что территория Израиля совсем крошечная по сравнению с Украиной, то оборонять ее еще сложнее. Ночью летели ракеты и БПЛА с территории Ирана, их видели за часы до прибытия в воздушное пространство Израиля. А теперь представьте, что пуски будут из Ирака, Йемена и Южного Ливана. Это совсем иное время подлета и совсем иная задача для ПВО по сложности», – отметил Царев.

Новый фронт Третьей Мировой

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Как считает философ Александр Дугин, удар Ирана по Израилю открыл новый фронт войны против мирового гегемона, США.

«Начало войны между Ираном и Израилем – это важнейшее событие современной истории. Все конфликты, которые сейчас разворачиваются в мире, представляют собой борьбу многополярного мира против однополярной гегемонии. Израиль – это такой же прокси гегемона, прокси однополярного западного мира, как Украина. После жестокого геноцида палестинцев в Газе, после уничтожения на территории Сирии высокопоставленных иранских военных Иран просто не мог не ответить на этот вызов. Открыт, наряду с Украиной, второй фронт борьбы многополярности против однополярности», – считает Дугин.

По мнению философа, после иранской атаки Запад полностью включится в поддержку Израиля, в то время как шиитский мир на Ближнем Востоке (йеменские хуситы, ливанская «Хезболла», иракские шииты и теперь Иран) уже полностью мобилизован и находится в войне с мировой гегемонией. Кроме того, Дугин считает, что на подходе третий фронт – Тайвань, и четвертый фронт – в Африке.

«Показательно, что в этот же самый момент в Нигер прибывают российские военные. Накаляется ситуация между Венесуэлой и Гайаной. Это еще один, пятый, фронт – на латиноамериканском континенте», – полагает Дугин.

По мнению философа, «сейчас решается судьба человечества», хотя «финал опять ненадолго отложен».